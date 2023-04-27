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Финансы 27.04.2023 11:12

Bank Avrasiya сократил в I квартале активы на 2%

Азербайджанский «Bank Avrasiya» в январе-марте 2023 года сократил активы на 2% - до 219 млн 894,79 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года составил 129,343 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 3,2% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 10,334 млн манатов (рост на 16,4%), бизнес-кредиты – 67,773 млн манатов (рост на 1,3%), кредиты на недвижимость – 51,237 млн манатов (рост на 3,4%).

Обязательства банка составляют 144 млн 477,29 тыс. манатов (спад на 4%).

Депозиты в банке равны 74,072 млн манатов (спад на 7,1%), в том числе вклады населения – 68,06 млн манатов (рост на 1,5%).

Капитал банка на конец марта 2023 года составил 75 млн 417,5 тыс. манатов (рост на 2,2%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности января-марта 2023 года составила 1 млн 555,05 тыс. манатов, что в 2 раза выше, чем за первый квартал 2022 года.

Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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