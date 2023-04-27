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27.04.2023 11:22

Yelo Bank принял участие в "Неделе карьеры" АДА

Yelo Bank ежегодно участвует в "Неделе карьеры", проводимой в АДА. Это мероприятие предоставляет уникальную возможность студентам и выпускникам встретиться с представителями ведущих компаний, познакомиться с рынком труда, узнать о карьерных возможностях и опыте. Во время мероприятия представители Yelo Bank провели семинары и мастер-классы, помогающие участникам успешно строить карьеру. Семинары охватывали такие актуальные темы, как роль эмоционального интеллекта в рабочей среде, собеседования, развитие навыков деловой этики, качества успешного предпринимателя и личного бренда.

Отметим, что Yelo Bank активно сотрудничает с многими университетами в рамках поддержки молодежи. Приобретение полезных знаний для будущей карьеры, развитие навыков студентов и предоставление реального опыта работы являются одной из основных социальных миссий банка. Впереди запланирован старт традиционной летней стажировки Yelo Bank и реализация проекта "Walk and Talk".


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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