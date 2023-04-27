Армения находится в очень сложной ситуации - Григорян

Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают. И сейчас Армения находится в поиске новых гарантий безопасности», - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, Российская Федерация на политическом уровне не заявляет о том, что не может решить проблемы безопасности Армении.

Отдел Новостей