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Регион 27.04.2023 11:22

Армения находится в очень сложной ситуации - Григорян

Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают. И сейчас Армения находится в поиске новых гарантий безопасности», - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, Российская Федерация на политическом уровне не заявляет о том, что не может решить проблемы безопасности Армении.

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Тэги: ГРИГОРЯН, АРМЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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