Армения находится в очень сложной ситуации - Григорян

Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
«Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают. И сейчас Армения находится в поиске новых гарантий безопасности», - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.
По его словам, Российская Федерация на политическом уровне не заявляет о том, что не может решить проблемы безопасности Армении.
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