РФ к 2027г реконструирует ряд КПП на границе с Азербайджаном для увеличения грузоперевозок

Реконструкция и дооснащение ряда российских пунктов пропуска на границе с Азербайджаном и Грузией позволит к концу 2026 года увеличить объем пропуска грузов, перевозимых автотранспортом, в 2,6 раза - до 26,3 млн тонн в год с нынешних 10 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" замдиректора АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Сергей Сабуров в кулуарах форума "Транспортная логистика Каспийского региона".

Объем пропуска ж/д грузов также возрастет, до 15 млн тонн в год. Речь идет о пунктах пропуска Верхний Ларс (на границе с Грузией), а также дагестанских Яраг-Казмаляр, Тагрикент-Казмаляр, Ново-Филя и Дербент (на границе с Азербайджаном).

"В части развития инфраструктуры пунктов пропуска запланирована реконструкция и дооснащение ряда объектов (Верхний Ларс, Яраг-Казмаляр, Тагрикент-Казмаляр, Ново-Филя, Дербент). Это позволит к концу 2026 года достигнуть пропускной способности автомобильных пунктов пропуска в объеме 26,3 млн тонн в год, что составит прирост до 16,3 млн тонн в год. Пропускная способность железнодорожного пункта пропуска по итогам реализации мероприятий составит 15 млн тонн", - сказал Сабуров.

Он отметил, что одновременно ведется работа с иранской и азербайджанской стороной по проекту строительства железнодорожного участка Решт-Астара на территории Ирана. Этот проект позволит обеспечить более быстрое и комфортное прохождение грузов по западному маршруту МТК "Север-Юг", исключая необходимость перегрузки грузов с железнодорожного на автомобильный вид транспорта.