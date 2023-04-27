Президент Азербайджана принял главу МИД Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главу МИД Франции Катрин Колонну, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства. Глава МИД Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля совершает турне по Южному Кавказу. Р.Керимов

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