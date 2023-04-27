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Регион 27.04.2023 12:05

Премьер Армении заявляет о необходимости системы гарантий реализации соглашения о мире с Азербайджаном

Возможное соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно иметь действенную систему гарантий его реализации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Возможное соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно иметь понятную и действенную систему гарантий его реализации и механизмов решения споров. Четко должны быть зафиксированы параметры делимитации границ и механизмы исключения эскалаций", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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