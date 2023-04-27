Премьер Армении заявляет о необходимости системы гарантий реализации соглашения о мире с Азербайджаном

Возможное соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно иметь действенную систему гарантий его реализации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Возможное соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно иметь понятную и действенную систему гарантий его реализации и механизмов решения споров. Четко должны быть зафиксированы параметры делимитации границ и механизмы исключения эскалаций", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.