AccessBank стал победителем в номинации «Лучшая стратегия удовлетворенности сотрудников»

В Баку прошло международное мероприятие по управлению человеческими ресурсами "Global HR Summit 2023". Саммит прошел под девизом "Достойный труд и экономическое развитие" (Decent Work & Economic Growth), что является одной из целей ООН в области устойчивого развития. Ксаммиту присоединились более 700 участников из 50 стран.
На саммите состоялась церемония награждения компаний, где HR команда AccessBank-а стала победителем в номинации «Лучшая стратегия удовлетворенности сотрудников (вовлеченность сотрудников)».
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды.
Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.
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