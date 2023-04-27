Teck отменила голосование акционеров по разделению бизнеса, Glencore вновь призвала к переговорам

Канадская Teck Resources Ltd. отменила голосование акционеров по предложению о реорганизации операций путем выделения бизнеса по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию.

Руководство Teck намерено пересмотреть план разделения бизнеса с учетом отзывов, полученных от акционеров.

"Мы планируем проработать более простое и прямое разделение операций, которое позволит лучше всего раскрыть потенциал компании для наших акционеров", - говорится в пресс-релизе Teck.

Предложение, озвученное ее руководством в феврале этого года, предусматривало разделение бизнеса Teck на две независимые компании: Teck Metals Corp., сфокусированную на производстве недрагоценных металлов, и Elk Valley Resources Ltd., специализирующуюся на добыче коксующегося угля.

Голосование акционеров по этому предложению должно было пройти 26 апреля, но было отменено за несколько часов до начала.

В пресс-релизе Teck отмечается, что руководство компании по-прежнему считает разделение операций лучшим способом максимизировать стоимость бизнеса.

Glencore Plc, сделавшая уже два предложения о покупке Teck, но получившая отказ, подтвердила свою готовность начать переговоры с советом директоров и руководством канадской компании.

"Мы уверены, что при таком взаимодействии мы могли бы улучшить структуру, условия и цену предложения таким образом, чтобы это отвечало интересам всех акционеров Teck", - говорится в пресс-релизе Glencore.

Ранее в этом месяце Glencore обратилась с открытым письмом к акционерам канадской компании, заявив о готовности рассмотреть возможность улучшения предложения о покупке, оценивающего Teck примерно в $23 млрд.

Glencore предлагает Teck объединить бизнесы с последующим выделением угольных операций двух компаний в самостоятельную организацию. В соответствии с ее планом, акционеры Teck получат 24% в основной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес.

Акции Glencore теряют в цене 0,7% в четверг, бумаги Teck подорожали по итогам торгов в Торонто в среду на 4%.