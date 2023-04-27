Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0209 GBR   2.1223 TRY   0.0874

Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

ТЭК 27.04.2023 23:40

Teck отменила голосование акционеров по разделению бизнеса, Glencore вновь призвала к переговорам

Канадская Teck Resources Ltd. отменила голосование акционеров по предложению о реорганизации операций путем выделения бизнеса по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию.

Руководство Teck намерено пересмотреть план разделения бизнеса с учетом отзывов, полученных от акционеров.

"Мы планируем проработать более простое и прямое разделение операций, которое позволит лучше всего раскрыть потенциал компании для наших акционеров", - говорится в пресс-релизе Teck.

Предложение, озвученное ее руководством в феврале этого года, предусматривало разделение бизнеса Teck на две независимые компании: Teck Metals Corp., сфокусированную на производстве недрагоценных металлов, и Elk Valley Resources Ltd., специализирующуюся на добыче коксующегося угля.

Голосование акционеров по этому предложению должно было пройти 26 апреля, но было отменено за несколько часов до начала.

В пресс-релизе Teck отмечается, что руководство компании по-прежнему считает разделение операций лучшим способом максимизировать стоимость бизнеса.

Glencore Plc, сделавшая уже два предложения о покупке Teck, но получившая отказ, подтвердила свою готовность начать переговоры с советом директоров и руководством канадской компании.

"Мы уверены, что при таком взаимодействии мы могли бы улучшить структуру, условия и цену предложения таким образом, чтобы это отвечало интересам всех акционеров Teck", - говорится в пресс-релизе Glencore.

Ранее в этом месяце Glencore обратилась с открытым письмом к акционерам канадской компании, заявив о готовности рассмотреть возможность улучшения предложения о покупке, оценивающего Teck примерно в $23 млрд.

Glencore предлагает Teck объединить бизнесы с последующим выделением угольных операций двух компаний в самостоятельную организацию. В соответствии с ее планом, акционеры Teck получат 24% в основной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес.

Акции Glencore теряют в цене 0,7% в четверг, бумаги Teck подорожали по итогам торгов в Торонто в среду на 4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, TECK, ОПЕРАЦИИ, GLENCORE

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az