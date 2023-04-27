В Ереване не подтвердили проведение в России встречи глав МИД Армении и Азербайджана

МИД Армении не подтвердил проведение встречи главы ведомства Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на территории России.

"Есть договоренность о встрече (глав МИД), есть предложения (о месте). Но о конкретном месте и сроках будет объявлено в надлежащие сроки", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила на брифинге, что достигнута договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана на территории России. "Конкретная дата будет анонсирована позже", - сказала она.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг анонсировал скорое возвращение Армении за стол переговоров.