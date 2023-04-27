Узбекистан в 2023г намерен вывести на IPO 40 стратегических предприятий

Узбекистан в текущем году планирует провести IPO 40 стратегических предприятий, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Как сообщил глава государства, выступая в четверг на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума, речь идет об акциях крупных предприятий по добыче золота, меди, а также телекоммуникационных, страховых компаний и банков.

Кроме того, Узбекистан в этом году выставит на продажу госдоли в 1 тыс. предприятий и предложит на торгах 1 тыс. объектов госсобственности.

"В текущем году мы приняли программу "1 тысяча + 1 тысяча + 40" по приватизации государственной собственности", - сказал Мирзиееев.

Президент также обратил внимание на планы по формированию конкурентной среды в транспортной сфере. При этом отметил, что, создание пяти частных авиакомпаний, а также передача аэропорта "Самарканд" во внешнее управление позволили в 2,5 раза увеличить частоту полетов на внутренних и международных авиарейсах.

"В этом году также передадим частному сектору управление аэропортами в Андижане, Намангане, Бухаре и Ургенче", - сказал Мирзиеев.

Помимо этого, планируются преобразования в сфере железной дороги. "Приступаем к большим преобразованиям и в железнодорожной отрасли, поэтому я призываю инвесторов принять активное участие в данном процессе", - добавил Мирзиеев.

Ранее сообщалось, что в числе компаний, которые планируется вывести на IPO, - АО "Узбекнефтегаз". Инвесторам в 2023 году будут предложены до 2% акций компании. Акции будут приватизированы посредством публичных торгов на местном фондовом рынке через "народное IPO" по принципу "одна акция - один лот". Начата работа по привлечению андеррайтеров, консультантов. Roadshow будет проводиться по всей республике.