Министр здравоохранения Турции заявляет, что здоровье у Эрдогана «в порядке»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в четверг, что здоровье президента Реджепа Эрдогана в порядке, передают турецкие СМИ.

"Я был у него сегодня утром. Он в порядке. Последствия инфекции, которую он подхватил, уменьшились", - написал министр в социальных сетях.

Турецкие и иностранные СМИ сообщали, что во вторник вечером Эрдоган почувствовал себя плохо. Предположительно, речь шла об остром расстройстве пищеварения.

Из-за проблем со здоровьем он отменил предвыборные мероприятия, которые были запланированы на четверг. При этом Эрдоган решил принять участие по видеосвязи в запланированной на четверг торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок 1 турецкой АЭС "Аккую". Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС.