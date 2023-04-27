Цены на нефть остаются на утренних уровнях, Brent - у $78 за баррель

Нефтяной рынок сохраняет утренние темпы роста в четверг после резкого падения накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:09 составляет $77,94 баррель, что на $0,25 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,21 (0,28%), до $74,51 за баррель.
Рынок поддерживают опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США, снизившиеся на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн.
Трейдеры также ждут в четверг предварительных данных о динамике американского ВВП в первом квартале.
Технический анализ показывает, что в среднесрочной перспективе рынок ожидает рост, отмечают аналитики Sevens Report Research. "Даже если апрельские максимумы были результатом ложного прорыва или движения вверх, пока мы ожидаем стабилизации котировок WTI в районе предыдущей поддержки, установившейся в 2023 году, ближе к $70 за баррель, и, возможно, их восстановления с формированием нового торгового диапазона, ближе к $80, по мере переоценки фундаментальных факторов", - заявили они.
В свою очередь, аналитики Zaner ожидают укрепления фундаментальной поддержки котировок за счет сохранения позитивных перспектив спроса на энергоресурсы со стороны Индии и Китая.
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