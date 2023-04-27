Участники учений «Анатолийский Орел-2023» ознакомились с их сценарием

Церемония открытия международных летно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран состоялась 27 апреля на авиабазе в городе Конья (Турция).
«Сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений. Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленных задачах и мероприятиях, предстоящих к выполнению в рамках учений», - сообщает Минобороны Азербайджана.
На этих международных учениях Азербайджан представлен военнослужащими и авиационными средствами ВВС.
Р.Ахмедов
"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"
Muganbank сократил в I квартале активы на 7,4%, прибыль – в 30 раз
Цены на нефть остаются на утренних уровнях, Brent - у $78 за баррель
Баку и Белград обсудили перспективы сотрудничества в нескольких сферах
В Азербайджане выявлено 68 новых случаев COVID-19
Хэмилтон: Гран-при Азербайджана - это, вероятно, самый захватывающий уик-энд сезона
Алиев посещает Cальянский район
Представитель Борреля назвала целью ЕС в Судане достижение устойчивого перемирия
Узбекистан в 2023г намерен вывести на IPO 40 стратегических предприятий
Путин обещает отправить пострадавшей от землетрясения Турции крупную партию российских стройматериалов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank стал победителем в номинации «Лучшая стратегия удовлетворенности сотрудников»
Yelo Bank принял участие в "Неделе карьеры" АДА
В Бакинской высшей школе нефти были вручены сертификаты выпускникам программы “SABAH.academy”
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС