Участники учений «Анатолийский Орел-2023» ознакомились с их сценарием

Церемония открытия международных летно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран состоялась 27 апреля на авиабазе в городе Конья (Турция).

«Сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений. Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленных задачах и мероприятиях, предстоящих к выполнению в рамках учений», - сообщает Минобороны Азербайджана.

На этих международных учениях Азербайджан представлен военнослужащими и авиационными средствами ВВС.

Р.Ахмедов