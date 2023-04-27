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Внешняя политика 27.04.2023 16:55

Алиев утвердил меморандум о создании Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственный меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

Текст указа опубликован в четверг на сайте главы государства.

Документ был подписан 14 декабря 2022 года в городе Туркменбаши в рамках саммита на высшем уровне Туркменистан-Азербайджан-Турция.

Государственному таможенному комитету Азербайджана, после вступления в силу Меморандума, поручено обеспечивать выполнение его положений, указанных в первой части указа.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Турции уведомление о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, МЕМОРАНДУМ


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