В Баку назвали абсурдным заявление Пашиняна относительно установки Азербайджаном ППП в начале Лачинской дороги

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана считает абсурдным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с которым он выступил относительно установки Азербайджаном пограничного пункта пропуска (ППП) в начале дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги).

«Решительно отвергаем абсурдные утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, высказанные в ходе его выступления на заседании правительства 27 апреля, относительно установки контрольно-пропускного пункта (КПП) на азербайджано-армянской границе Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В Баку заявили, что «любое вмешательство армянской стороны в вопрос об открытии пограничного КПП на своей суверенной территории, являющийся внутренним делом Азербайджана, - это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и противоречит обязательствам, взятым Арменией в Праге и Сочи, а также всем нормам и принципам международного права».

«Подобные заявления армянской стороны не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и намеренно направлены на наращивание напряженности», - подчеркнули в министерстве.

В МИД отметили, что «вопреки положениям трехстороннего заявления, Армения не прекратила провокационные военные шаги против Азербайджана, способствующие обострению ситуации, использовала Лачинскую дорогу для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин, не вывела полностью (свои - ИФ) вооруженные силы с территории Азербайджана».

«В этом смысле совершенно неприемлемы мнения о том, что установка этого пункта, которое предотвратит упомянутые провокации, отрицательно повлияет на мирный процесс. Напротив, принятие этого шага послужит эффективному предотвращению указанной незаконной деятельности», - полагают в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что «совершенно неверно оценивать установку данного пункта пропуска, который будет регулировать режим въезда-выезда на границе, как перекрытие дороги».

«Вместе с тем, вопреки утверждениям премьер-министра, согласно трехстороннему заявлению Азербайджан обладает полномочиями и суверенными правами на Лачинской дороге. Азербайджан, как всегда, в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачин-Ханкенди, и продолжит соответствующие меры в этом направлении», - подчеркнули в Баку.

В министерстве назвали неприемлемым и абсурдным заявление Пашиняна, о том, что «создание пограничного пункта пропуска преследует цель «этнической чистки». «Имеются соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях», - заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что азербайджанская сторона будет осуществлять диалог со своими жителями армянского происхождения в рамках законодательства Азербайджана, «и вмешательство третьих лиц в этот вопрос недопустимо».

«Вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, призываем армянскую сторону ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному договору, от которых они отказались с декабря прошлого года, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая открытие коммуникаций, полный вывод своих сил с азербайджанских территорий, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - заключили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов