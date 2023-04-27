В России введена в обращение почтовая марка по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева

В Москве состоялась официальная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в обращение Российской Федерацией по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.
Марка была скреплена печатью министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым и помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным.
На почтовой марке изображен портрет великого лидера на фоне государственного флага Азербайджанской Республики.
Отметим, что дополнительно к выпуску почтовой марки были изданы конверты первого дня на эту тему.
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