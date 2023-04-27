ВМС США проинформировали о задержании Ираном в Оманском заливе танкера под флагом Маршалловых островов

ВМС США в четверг сообщили, что Иран задержал в Оманском заливе нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов.

По данным командования базирующегося на Ближнем востоке Пятого флота США, которые приводит Associated Press, танкер Advantage Sweet шел из Кувейта в Хьюстон. Последние спутниковые данные указывали на то, что он находился в Оманском заливе севернее Маската, столицы Омана.

Отмечается, что перед происшествием танкер подал сигнал бедствия.

Менеджер судна - компания из Турции пока никак не прокомментировала инцидент. Иран также не дает никаких комментариев относительно происшествия.