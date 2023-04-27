Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, сообщают в четверг турецкие СМИ. "Президент Турции выразил признательность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта АЭС "Аккую", - передает агентство Anadolu.

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