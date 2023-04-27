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Регион 27.04.2023 17:29

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, сообщают в четверг турецкие СМИ.

"Президент Турции выразил признательность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта АЭС "Аккую", - передает агентство Anadolu.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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