Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, сообщают в четверг турецкие СМИ.
"Президент Турции выразил признательность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта АЭС "Аккую", - передает агентство Anadolu.
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