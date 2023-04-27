Хэмилтон: Гран-при Азербайджана - это, вероятно, самый захватывающий уик-энд сезона

Семикратный чемпион мира «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон назвал Гран-при Азербайджана, вероятно, самым захватывающим уик-эндом сезона.

«Особенно с учетом изменения всего формата уик-энда, это (Гран-при Азербайджана – ИФ), вероятно, самый захватывающий уик-энд в этом году, и я с нетерпением жду, что из этого получится», - заявил Хэмилтон, слова которого приводит Associated Press.

«Думаю, тяжело будет всем, но мы все в равных условиях… Отличная гонка (в Баку)», - добавил он.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2023 года пройдет в Баку с 28 по 30 апреля.

«Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Р.Керимов