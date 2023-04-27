Путин обещает отправить пострадавшей от землетрясения Турции крупную партию российских стройматериалов

Россия готова и дальше оказывать Турции, пострадавшей в результате февральского землетрясения, необходимую помощь и содействие, в ближайшее время Анкаре будет поставлена крупная партия российских стройматериалов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Не могу вновь не сказать и о том, что мы от всей души сочувствуем Турции, пережившей в феврале масштабное землетрясение, повлекшее многочисленные человеческие жертвы и разрушения. Мы об этом тоже сейчас говорили по телефону", - сказал Путин во время совместной с президентом Турции Реджежпом Тайипом Эрдоганом видеоконференции церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую".

Путин добавил: "Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов. Готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие".

Президент РФ сообщил, что принято решение "в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов". "Конечно, стройсектор в Турции очень хорошо развит, и сектор производства стройматериалов, но сегодня особая ситуация", - сказал Путин, напомнив, что Россия одна из первых направила в Турцию отряды спасателей, медицинский персонал и развернула в одном из пострадавших регионов многопрофильный госпиталь.

В этом госпитале уже прошли лечение свыше 13 тысяч человек. "И эта наша помощь, уверяю вас, абсолютно искренняя и бескорыстная. Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки", - сказал президент РФ.