В Азербайджане выявлено 68 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,267 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 71 случае заражения.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 235 человек.
От COVID-19 вылечились 820,811 тыс. (+49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 221 человек.
За сутки медики провели 1 437 тестов на коронавирус против 1 585 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 587,257 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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