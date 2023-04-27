В Азербайджане выявлено 68 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,267 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 71 случае заражения.





За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 235 человек.





От COVID-19 вылечились 820,811 тыс. (+49 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находится 221 человек.





За сутки медики провели 1 437 тестов на коронавирус против 1 585 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 587,257 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде