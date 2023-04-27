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Социум 27.04.2023 18:40

Баку и Белград обсудили перспективы сотрудничества в нескольких сферах

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев находится с визитом в Белграде для участия в очередном 7-ом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минтруда.

В рамках визита Бабаев провел встречу с сербским сопредседателем МПК министром труда, занятости, ветеранов и социальных дел Николой Селаковичем.


В ходе встречи стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства Азербайджана и Сербии. Также отмечено, что товарооборот между двумя странами продолжает расти.


“Бабаев и Селакович обсудили повестку дня заседания МПК. Состоялся обмен мнениями по привлечению Сербии к участию в проекте прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря, увеличения двустороннего и транзитного грузопотока, привлечения взаимных инвестиций, расширения сотрудничества на основе новых проектов”, - отмечается в информации.


Кроме того, стороны обсудили вопросы развития отношений в таких сферах как АПК, транспорт, труда и соцзащита, культуры, ИКТ, туризма, образования.


Азербайджанская сторона предоставила информацию о широких возможностях Алятской свободной экономической зоны.


В ходе встречи Бабаев и Селакович подписали “План мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании в сфере труда, занятости и социальной защиты” между Минтруда Азербайджана и Минтруда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии.


Также Бабаев провел встречу с министром благосостояния семьи и демографии Сербии Дарьей Кисич, на которой стороны подписали “Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана и Министерством благосостояния семьи и демографии Сербии”.


“Оба документа отражают направления сотрудничества и обмена опытом между министерствами в соответствующих сферах деятельности”, - отмечается в информации.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНТРУДА, СЕРБИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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