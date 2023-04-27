Баку и Белград обсудили перспективы сотрудничества в нескольких сферах

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев находится с визитом в Белграде для участия в очередном 7-ом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минтруда.
В рамках визита Бабаев провел встречу с сербским сопредседателем МПК министром труда, занятости, ветеранов и социальных дел Николой Селаковичем.
В ходе встречи стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства Азербайджана и Сербии. Также отмечено, что товарооборот между двумя странами продолжает расти.
“Бабаев и Селакович обсудили повестку дня заседания МПК. Состоялся обмен мнениями по привлечению Сербии к участию в проекте прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря, увеличения двустороннего и транзитного грузопотока, привлечения взаимных инвестиций, расширения сотрудничества на основе новых проектов”, - отмечается в информации.
Кроме того, стороны обсудили вопросы развития отношений в таких сферах как АПК, транспорт, труда и соцзащита, культуры, ИКТ, туризма, образования.
Азербайджанская сторона предоставила информацию о широких возможностях Алятской свободной экономической зоны.
В ходе встречи Бабаев и Селакович подписали “План мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании в сфере труда, занятости и социальной защиты” между Минтруда Азербайджана и Минтруда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии.
Также Бабаев провел встречу с министром благосостояния семьи и демографии Сербии Дарьей Кисич, на которой стороны подписали “Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана и Министерством благосостояния семьи и демографии Сербии”.
“Оба документа отражают направления сотрудничества и обмена опытом между министерствами в соответствующих сферах деятельности”, - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
В Баку назвали абсурдным заявление Пашиняна относительно установки Азербайджаном ППП в начале Лачинской дороги
Алиев утвердил меморандум о создании Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
Участники учений «Анатолийский Орел-2023» ознакомились с их сценарием
"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"
Muganbank сократил в I квартале активы на 7,4%, прибыль – в 30 раз
Цены на нефть остаются на утренних уровнях, Brent - у $78 за баррель
Алиев посещает Cальянский район
Представитель Борреля назвала целью ЕС в Судане достижение устойчивого перемирия
Узбекистан в 2023г намерен вывести на IPO 40 стратегических предприятий
Путин обещает отправить пострадавшей от землетрясения Турции крупную партию российских стройматериалов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank стал победителем в номинации «Лучшая стратегия удовлетворенности сотрудников»
Yelo Bank принял участие в "Неделе карьеры" АДА
В Бакинской высшей школе нефти были вручены сертификаты выпускникам программы “SABAH.academy”
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС