Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8786 RUR   0.0207 GBR   2.1208 TRY   0.0875

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 74.30 -2.77 Brent 77.72 -2.88

ТЭК 27.04.2023 19:16

"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"

Российская сторона в лице госкорпорации "Росатом" передала Турции сертификат о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране, соответствующая церемония транслировалась телеканалом "Россия-24".

Таким образом, Турция вошла в перечень стран, использующих атомную энергетику, отметили в пресс-центре атомной отрасли.

Как ранее в четверг сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, физический пуск АЭС "Аккую" в Турции запланирован на следующий год. "Планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимальную контролируемую мощность и начать поэтапный набор мощности реактора <...>, для того чтобы в 2025 году уже устойчиво выдавать электроэнергию", - сказал он, отметив, что соответствующие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправсоглашений.

Ранее сообщалось, что пуск может состояться уже в текущем году, к столетию Турецкой Республики.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Предполагается, что станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г., заливка первого бетона под блок N2 - в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока N3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 г., а в июле 2022 г. "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока.

Сообщалось, что "Росатом" планирует в III квартале 2023 г. завершить общестроительные монтажные работы на площадке АЭС и перейти к пусконаладке. "Затем в течение нескольких месяцев в соответствии с требованиями МАГАТЭ мы будем тестировать оборудование и топливо непосредственно в реакторе. Это амбициозный график, но мы неукоснительно его придерживаемся", - говорил глава "Росатома" (его цитировало корпоративное издание "Страна Росатом").

Сейчас, как отметило корпоративное издание "Страна Росатом", на первом блоке станции "подходит к концу монтаж оборудования", на втором - установлен корпус реактора, на третьем монтируется ловушка расплава, а на четвертом "идет армирование фундамента главного здания" и "продолжается изготовление оборудования длительного цикла".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, ТОПЛИВО


Похожие новости


Путин обещает отправить пострадавшей от землетрясения Турции крупную партию российских стройматериалов Путин и Эрдоган провели телефонный разговор «Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн Турция с 1 мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130% У глав Минобороны Турции, РФ, Сирии и Ирана на вторник запланирована встреча в Москве - Акар Эрдоган: Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи Турция в I квартале заработала свыше $200 млн от экспорта томатов В Турции ожидают увеличение числа туристов из РФ - Чавушоглу Путин обсудил с представителем президента Турции крупные проекты Лавров проведет в Турции «сверку часов» по ситуации на Южном Кавказе, в Украине, Черноморском и ряде других регионов - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az