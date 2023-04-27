Власти Турции намерены начать обсуждение проектов еще двух АЭС - Эрдоган

Власти Турции в скором времени планируют начать обсуждение проектов еще двух АЭС, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую" в четверг.

По сообщению агентства Anadolu, турецкий лидер пояснил, что "в свете опыта АЭС "Аккую" в скором времени планируется начало обсуждений проектов 2-й и 3-й АЭС в различных регионах Турции".

Он также сообщил, что "Аккую" сможет функционировать в полном объеме уже к 2028 году и обеспечит 10% потребления электроэнергии в Турции. Объем затрат страны на импорт газа снизится на $1,5 млрд в год, что окажет положительное влияние на турецкую экономику.

Президент поблагодарил все инстанции РФ, президента Владимира Путина и специалистов в обеих странах за вклад в реализацию проекта. Он сообщил, что "Аккую" является крупнейшим совместным инвестиционным проектом двух стран, в который было вложено более $20 млрд.