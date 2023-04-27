В Азербайджане будут производить беспилотники Bayraktar

Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar в четверг подписали Протокол о намерениях о совместном производстве в стране беспилотных летательных аппаратов, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на twitter Baykar. Документ подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и заместитель министра обороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов.

Х.Насирзаде



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