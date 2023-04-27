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Оборона 27.04.2023 19:40

В Азербайджане будут производить беспилотники Bayraktar

Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar в четверг подписали Протокол о намерениях о совместном производстве в стране беспилотных летательных аппаратов, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на twitter Baykar.

Документ подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и заместитель министра обороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, BAYKAR, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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