Посол Азербайджана обсудил в МИД РФ ситуацию на Лачинской дороге

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в четверг провел встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, стороны обсудили ситуацию на Лачинской дороге, сообщает российский МИД. В МИД РФ отметили, что "подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений".



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