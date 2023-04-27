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Внешняя политика 27.04.2023 20:16

Посол Азербайджана обсудил в МИД РФ ситуацию на Лачинской дороге

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в четверг провел встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, стороны обсудили ситуацию на Лачинской дороге, сообщает российский МИД.

В МИД РФ отметили, что "подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений".


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Тэги: РОССИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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