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ТЭК 27.04.2023 21:19

Глава TotalEnergies: эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным шагом для рынка

TotalEnergies будет исполнять эмбарго на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ), если оно будет введено, но это не станет нейтральным шагом для европейского рынка, заявил глава компании Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции.

По его словам, ещё нет единой позиции на этот счет среди стран Евросоюза, и пока обсуждается лишь запрет для российских компаний бронировать будущие регазификационные мощности в Европе, а это не эмбарго на закупку СПГ.

По мнению Пуяннэ, введение эмбарго не будет нейтральным шагом, ведь в прошлом году в Европу поступило около 15 млн тонн российского СПГ.

TotalEnergies имеет контракты на закупку около 5 млн т российского СПГ, и порядка 3-4 млн т из них законтрактованы с поставкой в Европу по долгосрочным контрактам на условиях "бери или плати".

Пуяннэ также отметил, что российское дизельное топливо после введения эмбарго со стороны Евросоюза было довольно быстро перенаправлено на другие рынки - как рынки Латинской Америки и Африки, которые являются импортерами, так и рынки Ближнего Востока, где страны-производители нефти покупают российский дизель с большими скидками и продают свой на мировые рынки по рыночным ценам.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, СПГ, МНЕНИЕ


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