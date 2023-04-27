Фондовые рынки Европы в основном выросли благодаря позитивным корпоративным новостям

Европейские рынки акций в основном выросли в четверг благодаря сильным корпоративным отчетам, исключением стала Великобритания.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 18% и составил 464,03 пункта.

Французский CAC 40 увеличился на 0,23%, германский DAX прибавил всего 0,03%, итальянский FTSE MIB вырос на 0,19%, испанский IBEX 35 - на 0,22%. Британский FTSE 100 потерял 0,27%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали менее существенное, чем ожидалось, улучшение потребительского и делового доверия в еврозоне.

Индикатор доверия в апреле увеличился до 99,3 пункта с пересмотренных 99,2 пункта в марте, сообщила Еврокомиссия. Эксперты в среднем ожидали подъема показателя до 99,9 пункта, по данным Trading Economics.

Индикатор доверия в сфере услуг вырос до максимальных с июня прошлого года 10,5 пункта с 9,4 пункта месяцем ранее. Тем временем показатель для производственной отрасли упал до самой низкой отметки с начала 2021 года - минус 2,6 пункта (минус 0,5 пункта в марте).

Американская статистика, обнародованная в четверг, показала более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение темпов инфляции.

Американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как аналитики ожидали роста на 4,7%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в четверг стали акции датского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний SimCorp A/S (+38,3%). Биржевой оператор Deutsche Boerse объявил о покупке компании за 29 млрд датских крон (3,9 млрд евро).

Бумаги Deutsche Boerse подешевели на 7,7%.

Котировки акций банков выросли благодаря сильным квартальным отчетам.

Так, стоимость бумаг Deutsche Bank увеличилась на 2,5%. Чистая прибыль крупнейшего банка Германии в первом квартале выросла на 9%, превысив прогнозы рынка, выручка увеличилась на 5%, достигнув максимума с 2016 года.

Британский Barclays зафиксировал более сильные, чем ожидалось, показатели чистой и доналоговой прибыли, а также выручки в первом квартале, и подтвердил, что рассчитывает достичь целей, поставленных на 2023 год. Акции банка подорожали на 5,3% к закрытию рынка.

Капитализация испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA выросла на 3%, Banco Santander - на 1,2%, BNP Paribas - почти на 2%, UniCredit - на 3,5%, Intesa Sanpaolo - на 1%.

Акции Unilever подорожали на 1,7%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса увеличил выручку в первом квартале на 7%, показатель превзошел консенсус-прогноз.

Котировки бумаг германских химкомпаний BASF SE и Merck KGaA снизились соответственно на 4,3% и 0,5% на информации западных СМИ о том, что власти ФРГ рассматривают возможность ограничения экспорта в Китай химических компонентов, используемых в производстве чипов.

Акции французского промышленного концерна Schneider Electric стали лидером роста во Франции, подорожав по итогам торгов на 3,9%. Schneider Electric увеличила выручку на 12% в первом квартале и повысила годовые прогнозы, отметив высокий спрос на ее продукцию и ослабление проблем в цепочках поставок.

Французская TotalEnergiesв первом квартале увеличила чистую прибыль на 12,4% и объявила о повышении дивидендов. Тем не менее ее акции подешевели на 2,6%.