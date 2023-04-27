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Минфин США ввел санкции против ФСБ РФ

США внесли разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ФСБ РФ в санкционный список, говорится в заявлении американского Минфина.

Отмечается, что санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".

В ведомстве указали, что обе структуры внесены в SDN List.

Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.

В Минфине США также сообщили, что тем самым имплементировали решение Госдепа США.

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Тэги: США, РОССИЯ, ФСБ, САНКЦИИ


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