Минфин США ввел санкции против ФСБ РФ

США внесли разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ФСБ РФ в санкционный список, говорится в заявлении американского Минфина. Отмечается, что санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом". В ведомстве указали, что обе структуры внесены в SDN List. Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации. В Минфине США также сообщили, что тем самым имплементировали решение Госдепа США.

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