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Дальнее зарубежье 28.04.2023 09:30

Стороны конфликта в Судане согласны на продление режима прекращения огня еще на 72 часа

Силы быстрого реагирования (СБР) вслед за вооруженными силами Судана подтвердили готовность продлить режим прекращения огня еще на 72 часа, сообщает "Аль-Джазира".

"СБР заявили о согласии продлить режим прекращения огня в Судане на три дня", - говорится в сообщении.

Ранее суданская армия в заявлении указала, что готова продлить перемирие с 00:00 часов по местному времени, когда истекает предыдущий согласованный на 72 часа режим прекращения огня.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня с полуночи и призвал стороны не нарушать эту договоренность. При этом, по сообщению СМИ, эти договоренности соблюдались далеко не всегда.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированные формирования - "Силы быстрого реагирования" (СБР).

Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках этих включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

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Тэги: СУДАН, КОНФЛИКТ, ОГОНЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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