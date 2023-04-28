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Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

ТЭК 28.04.2023 09:28

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $79,02 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают снижением как текущую неделю, так и весь месяц.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в пятницу составляет $79,02 баррель, что на $0,65 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,68 (0,9%) до $78,37 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на $0,56 (0,72%), до $78,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,47 (0,63%), до $75,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,46 (0,6%), до $74,76 за баррель.

"Нефтяной рынок вернулся к росту в четверг после двух дней существенного снижения, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Сегодня внимание трейдеров будет фокусироваться на отчетах крупных нефтекомпаний".

В частности, отчетность за прошедший квартал в пятницу обнародуют Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем, американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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