Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0209 GBR   2.1223 TRY   0.0874

Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

СНГ 28.04.2023 09:40

Премьер Молдовы заявил о наличии списка официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в страну

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что в республике существует список официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в страну, отметил, что в этот список входит и президент РФ Владимир Путин.

"Есть список официальных лиц России, и не только, которым запрещен въезд в Молдову. Это не публичный список, он есть у наших соответствующих органов. Те, кто включен в этот список, узнают о запрете на въезд в страну. Но многие из них об этом знают", - сказал Речан в четверг вечером на телеканале TV8.

"Это достаточно длинный список, Владимир Путин также включен в этот список", - отметил молдавский премьер.

По его словам, список не является публичным, но его обнародуют в нужное время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, ПРЕМЬЕР, РОССИЯНЕ, ВЪЕЗД


Похожие новости


Премьер Молдовы рассчитывает на начало переговоров о вступлении страны в ЕС до конца года Кишинев рассчитывает на инвестиции из Азербайджана – премьер Молдовы Алиев ожидает расширения торгово-экономического сотрудничества Азербайджана и Молдовы Кишинев заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов с Баку - премьер-министр Молдовы Молдавский премьер назвала взрывы в Приднестровье провокацией Премьер Молдовы Филип осенью может посетить Азербайджан Премьер-министр Молдовы посетит Азербайджан в первой половине 2017 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az