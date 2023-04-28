Премьер Молдовы заявил о наличии списка официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в страну

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что в республике существует список официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в страну, отметил, что в этот список входит и президент РФ Владимир Путин.

"Есть список официальных лиц России, и не только, которым запрещен въезд в Молдову. Это не публичный список, он есть у наших соответствующих органов. Те, кто включен в этот список, узнают о запрете на въезд в страну. Но многие из них об этом знают", - сказал Речан в четверг вечером на телеканале TV8.

"Это достаточно длинный список, Владимир Путин также включен в этот список", - отметил молдавский премьер.

По его словам, список не является публичным, но его обнародуют в нужное время.