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Дальнее зарубежье 28.04.2023 09:42

Президент Сербии госпитализирован

Президент Сербии Александр Вучич срочно госпитализирован, сообщает сербская радиостанция Б92.

"Вучич поступил в больницу, неофициально подтверждено нашей радиостанции", - передает Б92.

О причинах госпитализации не сообщается.

О том, в каком именно лечебном учреждении он может находиться, также неизвестно. По одним данным, он помещен в Военно-медицинскую академию, по другим - в другой госпиталь.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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