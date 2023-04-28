Президент Сербии госпитализирован

Президент Сербии Александр Вучич срочно госпитализирован, сообщает сербская радиостанция Б92.
"Вучич поступил в больницу, неофициально подтверждено нашей радиостанции", - передает Б92.
О причинах госпитализации не сообщается.
О том, в каком именно лечебном учреждении он может находиться, также неизвестно. По одним данным, он помещен в Военно-медицинскую академию, по другим - в другой госпиталь.
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