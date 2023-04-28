Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 апреля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 апреля ЦБА установил на уровне 1.8726 манат/1EUR (27 апреля - 1.8786 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 апреля установил на уровне 0.0209 манат/1RUB (27 апреля - 0.0207 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 апреля ЦБА сохранил на уровне 0.0874 манат/1TRY (27 апреля - 0.0875 манат/1TRY).

Х.Насирзаде