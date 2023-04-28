В азербайджанской армии определяют лучшего снайпера

Министерство обороны Азербайджана в пятницу сообщило о проведении в азербайджанской армии соревнований на звание "Лучший снайпер". "В ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Стрельба из неудобных положений", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и по другим эпизодам", - отметили в военном ведомстве. P.Kеримов

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