В азербайджанской армии определяют лучшего снайпера

Министерство обороны Азербайджана в пятницу сообщило о проведении в азербайджанской армии соревнований на звание "Лучший снайпер".
"В ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Стрельба из неудобных положений", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и по другим эпизодам", - отметили в военном ведомстве.
P.Kеримов
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