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Оборона 28.04.2023 10:19

В азербайджанской армии определяют лучшего снайпера

Министерство обороны Азербайджана в пятницу сообщило о проведении в азербайджанской армии соревнований на звание "Лучший снайпер".

"В ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Стрельба из неудобных положений", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и по другим эпизодам", - отметили в военном ведомстве.

P.Kеримов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ, КОНКУРС, СНАЙПЕР


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