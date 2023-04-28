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Транспорт и связь 28.04.2023 10:24

Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в 17 населенных пунктах Нефтчалинского и Сальянского районов

ОАО "Азерсу" отбирает подрядчиков для улучшения водоснабжения населенных пунктов Нефтчалинского и Сальянского районов.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

В Нефтчалинском районе работы будут проводится в 11 населенных пунктах, в Сальянском в 6.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 14 июня 2023 года.

Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 16 июня в 16:00.

Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67;

Контактное лицо: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, НЕФТЧАЛА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в селах Нефтчалинского района

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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