Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в 17 населенных пунктах Нефтчалинского и Сальянского районов

ОАО "Азерсу" отбирает подрядчиков для улучшения водоснабжения населенных пунктов Нефтчалинского и Сальянского районов. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов. В Нефтчалинском районе работы будут проводится в 11 населенных пунктах, в Сальянском в 6. Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 14 июня 2023 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 16 июня в 16:00. Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67; Контактное лицо: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».