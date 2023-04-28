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28.04.2023 10:53

Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в странах Европы

Caspian Energy Club планирует открыть в ближайшие два года новые офисы в Венгрии, Болгарии, Румынии и в других странах Европы. Об этом сообщил Председатель Правления и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

“На данный момент у нас активно функционирует офис в Чехии. Находятся в процессе запуска офисы в Германии, Польше, Словакии. Очень привлекательны для европейского бизнеса рынки Турции, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Израиля, ОАЭ и других стран, где осуществляет свою деятельность Caspian Energy Club. Целью учреждения этих офисов является создание максимально комфортных условий для компаний-членов Caspian Energy Club, желающих выйти на рынки тех стран, где функционируют эти офисы. Мы помогаем компаниям-членам Caspian Energy Club создать там свой бизнес, инвестировать в экономику, реализовывать совместные проекты. Также как и в Азербайджане, мы планируем проводить в этих странах B2G и B2B форумы. На наш взгляд, это позволит еще больше активизировать двусторонние экономические взаимоотношения, углубить диалог и расширить сотрудничество в долгосрочной перспективе. Все зарубежные офисы клуба являются частью головного офиса, со штаб квартирой в Баку”, - заявил Тельман Алиев.

“Приоритетом деятельности Caspian Energy Club было и остается лоббирование проектов по зеленой энергетике и зеленой экономике, цифровизация и внедрение инновационных технологий, развитие малого и среднего бизнеса и активная работа в регионах. Также для нас очень важно инициировать проекты по корпоративной и социальной ответственности (КСМ). Мы, как международная платформа для бизнес нетворкинга, будем помогать европейским компаниям налаживать контакты с бизнесменами стран, в которых у нас уже функционируют зарубежные офисы. Мы хотели бы поделиться опытом и знаниями с европейскими коллегами, нам есть чему друг у друга научиться, ведь только объединив усилия, мы можем добиться больших результатов и успеха в бизнесе”, - заявил Тельман Алиев.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, Чехии, а также полномочных представителей в различных странах мира.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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