ВВП еврозоны в I квартале вырос меньше, чем ожидалось

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 1,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом, согласно данным Trading Economics.

В четвертом квартале экономика еврозоны не изменилась по сравнению с третьим и выросла на 1,8% в годовом выражении.

Экономика Евросоюза в первом квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,3% относительно января-марта прошлого года.

ВВП Германии не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - увеличился на 0,2%, Италии и Испании - на 0,5%.