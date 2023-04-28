США собираются открыть миграционные центры в Латинской Америке для уменьшения потока нелегалов

США планируют открыть новые миграционные центры в Колумбии и Гватемале с целью противодействия нелегальной миграции в страну, сообщает в пятницу Би-би-си.

"США объявили о планах открыть новые миграционные центры в Колумбии и Гватемале в рамках усилий по сокращению числа нелегальных мигрантов", - передает британская телерадиовещательная корпорация.

Ожидается, что в этих центрах будут обрабатывать заявки 5-6 тыс. человек в месяц.

При этом американские власти увеличат в 2-3 раза количество депортаций тех, кто уже неправомерно прибывает на территории США. Кроме того, права на получение документов, позволяющих находиться в США, будут лишены те, кто нелегально прибыл в страну морем. У этих людей также не будет возможности трудоустройства в США.

Эти меры связаны с тем, что США готовятся к значительному росту нелегальной миграции, когда к концу мая в стране планируется отменить правила обработки данных по нелегалам, которые действовали в период пандемии коронавируса.

По последним данным властей США, в последнее время границу с США пытались пересечь около 200 тыс. нелегалов.

Ранее в этом году Мексика согласилась принять тысячи депортированных из США после того, как администрация Байдена заявила, что 30 тыс. гаитян, кубинцев, венесуэльцев и никарагуанцев каждый месяц будут получать гуманитарные визы в США в случае, если они пройдут через необходимые иммиграционные процедуры. Испания и Канада также заявили о согласии присоединиться к этой инициативе.