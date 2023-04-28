В Азербайджане в январе-марте объем госзакупок составил 1,35 млрд манатов

В Азербайджане в январе-марте 2023 года объем государственных закупок составил 1,35 млрд манатов, заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли.
"В Азербайджане в январе-марте 2023 года объем государственных закупок составил 1,35 млрд манатов. Из них на долю представителей микро, малого и среднего бизнеса в тендерах пришлось 96%", - написал в твиттере Аббасбейли.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году объем государственных закупок составил 6 млрд 779,2 млн манатов.
По сравнению с показателем за 2021 год рост объема государственных закупок в 2022 году составил 12,8%.
Б.Рустамбеков
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