В Азербайджане в январе-марте объем госзакупок составил 1,35 млрд манатов

В Азербайджане в январе-марте 2023 года объем государственных закупок составил 1,35 млрд манатов, заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

"В Азербайджане в январе-марте 2023 года объем государственных закупок составил 1,35 млрд манатов. Из них на долю представителей микро, малого и среднего бизнеса в тендерах пришлось 96%", - написал в твиттере Аббасбейли.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году объем государственных закупок составил 6 млрд 779,2 млн манатов.

По сравнению с показателем за 2021 год рост объема государственных закупок в 2022 году составил 12,8%.

Б.Рустамбеков