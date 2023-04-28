Турецкий самолет попал под обстрел в Судане

В Судане подвергся обстрелу турецкий военный самолет, который направлялся на военную базу Вади-Сейдна для эвакуации граждан Турции, никто не пострадал, сообщило в пятницу турецкое оборонное ведомство.
"Турецкий самолет C-130, который направлялся на базу Вади-Сейдна с целью эвакуации, попал под огонь из стрелкового оружия, говорится в заявлении министерства. В нем отмечается, что самолет благополучно приземлился, сообщений о пострадавших не поступало", - информирует "Анадолу".
Авиабаза Вади-Сейдна находится в 22 км к северу от столицы Судана Хартума.
Инцидент произошел, несмотря на ранее объявленное перемирие на 72 часа между суданской армией и военизированной группировкой Силы быстрого реагирования (СБР).
Ранее в Минобороны Турции сообщили, что первую группу турецких граждан уже доставили в Турцию на самолетах турецких ВВС. Там добавили, что работа по вывозу жителей Турции из Судана будет продолжаться, пока все граждане страны не будут эвакуированы.
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