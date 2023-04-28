Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0209 GBR   2.1223 TRY   0.0874

Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

Регион 28.04.2023 15:19

Турецкий самолет попал под обстрел в Судане

В Судане подвергся обстрелу турецкий военный самолет, который направлялся на военную базу Вади-Сейдна для эвакуации граждан Турции, никто не пострадал, сообщило в пятницу турецкое оборонное ведомство.

"Турецкий самолет C-130, который направлялся на базу Вади-Сейдна с целью эвакуации, попал под огонь из стрелкового оружия, говорится в заявлении министерства. В нем отмечается, что самолет благополучно приземлился, сообщений о пострадавших не поступало", - информирует "Анадолу".

Авиабаза Вади-Сейдна находится в 22 км к северу от столицы Судана Хартума.

Инцидент произошел, несмотря на ранее объявленное перемирие на 72 часа между суданской армией и военизированной группировкой Силы быстрого реагирования (СБР).

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что первую группу турецких граждан уже доставили в Турцию на самолетах турецких ВВС. Там добавили, что работа по вывозу жителей Турции из Судана будет продолжаться, пока все граждане страны не будут эвакуированы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СУДАН, ТУРЦИЯ, САМОЛЕТ, ОБСТРЕЛ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az