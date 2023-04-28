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Дальнее зарубежье 28.04.2023 15:45

Британия поставит Польше ракеты и пусковые установки на 1,9 млрд фунтов

Лондон и Варшава заключили масштабное экспортное соглашение на 1,9 млрд фунтов стерлингов о размещении британских систем ПВО на польской территории, сообщает в пятницу Даунинг-стрит.

"Великобритания и Польша подписали крупное экспортное соглашение на 1,9 млрд фунтов стерлингов о развертывании британской системы противовоздушной обороны в этой европейской стране", - говорится в пресс-релизе канцелярии британского премьера.

Отмечается, что британская компания MBDA в рамках этой сделки оснастит 22 польские батареи ПВО зенитными ракетами CAMM и пусковыми установками.

"MBDA согласилась поставить Польше современные наземные средства ПВО, что защитит страну на несколько поколений вперед. Экспорт также обеспечит сотни рабочих мест по всей Великобритании", - утверждается в документе.

Глава Минобороны Бен Уоллес приветствовал заключение "крупнейшей в истории Великобритании экспортной сделки с Польшей".

"Мы привержены поддержке планов модернизации обороны Польши, и эта обновленная программа противовоздушной обороны обеспечит Польше и Великобритании продолжение обеспечения защиты и укрепления безопасности НАТО", - приводят в пресс-релизе слова Уоллеса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЬША, ПВО, ПОСТАВКИ

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