Британия поставит Польше ракеты и пусковые установки на 1,9 млрд фунтов

Лондон и Варшава заключили масштабное экспортное соглашение на 1,9 млрд фунтов стерлингов о размещении британских систем ПВО на польской территории, сообщает в пятницу Даунинг-стрит.
"Великобритания и Польша подписали крупное экспортное соглашение на 1,9 млрд фунтов стерлингов о развертывании британской системы противовоздушной обороны в этой европейской стране", - говорится в пресс-релизе канцелярии британского премьера.
Отмечается, что британская компания MBDA в рамках этой сделки оснастит 22 польские батареи ПВО зенитными ракетами CAMM и пусковыми установками.
"MBDA согласилась поставить Польше современные наземные средства ПВО, что защитит страну на несколько поколений вперед. Экспорт также обеспечит сотни рабочих мест по всей Великобритании", - утверждается в документе.
Глава Минобороны Бен Уоллес приветствовал заключение "крупнейшей в истории Великобритании экспортной сделки с Польшей".
"Мы привержены поддержке планов модернизации обороны Польши, и эта обновленная программа противовоздушной обороны обеспечит Польше и Великобритании продолжение обеспечения защиты и укрепления безопасности НАТО", - приводят в пресс-релизе слова Уоллеса.
В азербайджанской армии определяют лучшего снайпера
Посол Азербайджана обсудил в МИД РФ ситуацию на Лачинской дороге
Naxcivanbank в I квартале сократил активы на 9,4%, увеличил прибыль на 44%
Азербайджан в январе-марте увеличил экспорт агропромышленной продукции на 56%
Центр поддержки экспорта в январе-апреле содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $65,5 млн
Иностранцы за 3 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $325 млн
Азербайджанские экоактивисты с 18:00 пятницы временно приостанавливают акцию протеста на Лачинской дороге - заявление
Президент Азербайджана возложил цветы к могиле Зарифы Алиевой
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Доступный тариф для регионов от “Nar”: “Yerlim+”
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия Международных научных конференций, посвященных 100-летнему юбилею Гейдара Алиева
Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в странах Европы
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС