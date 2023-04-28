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Финансы 28.04.2023 15:39

TuranBank увеличил в I квартале активы на 6,3%, убытки превысили 18 млн манатов

Азербайджанский "TuranBank" в январе-марте 2023 года увеличил активы на 6,3% - до 872,274 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года равен 559,338 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 2% - ИФ). В том числе, портфель по бизнес-кредитам оценивается в 319,6 млн манатов (рост на 1,8%), потребительским кредитам - 139,607 млн манатов (рост на 0,6%).

Обязательства банка составили 801,055 млн манатов (рост на 9,5%).

Депозитный портфель банка составил 477,096 млн манатов (рост на 11,1%), в том числе вклады физлиц - 368,834 млн манатов (рост на 12,5%).

Капитал банка на конец марта 2023 года равен 71,219 млн манатов (спад на 20,5%), уставный капитал - 80,005 млн манатов (не изменился).

Банк завершил первый квартал 2023 года с убытками в 18,318 млн манатов против чистой прибыли в 1 млн 13 тыс. манатов по итогам января-марта 2022 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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