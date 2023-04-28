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Бизнес и законодательство 28.04.2023 15:43

Азербайджан увеличил в январе-марте ненефтяной экспорт в Турцию на 33%, в РФ на 34%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-марта 2023 года составил $912,2 млн, что на 23,2% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию - $281,1 млн (рост в 8,4 раза), лесной орех - $37 млн (спад на 6,3%), полипропилен первичной формы- $36 млн (рост на 15,8%), хлопок-сырец - $31,3 млн (спад на 56,6%), томаты - $31,2 млн (спад на 19,6%), карбамид - $27,4 млн (спад на 48,5%), золото - $25,7 млн (спад на 16,8%), полиэтилен первичной формы с удельным весом более 0,94 - $22,6 (рост на 16,5%), метанол - $21,4 млн (спад на 42%).

В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Турция - $339,9 млн (рост на 33,2%), Россия - $200,7 млн (рост на 34,3%), Грузия - $109,2 млн (рост в 2,3 раза), Швейцария - $29,7 млн (спад на 10,8%), Казахстан - $27,6 млн (рост в 2,7 раза). Таким образом, на Турцию пришлось 37,3%, на РФ - 22% экспорта ненефтяной продукции.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕНЕФТЯНОЙ, ЭКСПОРТ


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