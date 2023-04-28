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Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

ТЭК 28.04.2023 15:57

Цены на нефть замедлили рост, Brent - ниже $79 за баррель

Цены на нефть незначительно замедлили рост днем в пятницу и близки к тому, чтобы завершить снижением как текущую неделю, так и весь месяц.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 в пятницу составляет $78,9 баррель, что на $0,53 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на $0,45 (0,58%), до $78,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,33 (0,44%), до $75,09 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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