Цены на нефть замедлили рост, Brent - ниже $79 за баррель

Цены на нефть незначительно замедлили рост днем в пятницу и близки к тому, чтобы завершить снижением как текущую неделю, так и весь месяц.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 в пятницу составляет $78,9 баррель, что на $0,53 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на $0,45 (0,58%), до $78,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,33 (0,44%), до $75,09 за баррель.