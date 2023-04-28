Алиев и Пашинян могут встретиться в Кишиневе - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна допустила возможность встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна и в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в начале июня.
"Необходимо расширить, подпитать процесс переговоров, в который Армения смело вовлеклась. Есть переговорный процесс, в который вовлечены Армения и Азербайджан. Мы пока не можем говорить о новой двусторонней, трехсторонней или же более многосторонней встрече, но важно основываться на достигнутом в Праге и найти определенные пункты согласия во время предстоящих встреч", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване в пятницу.
По ее словам, "возможно, на встрече в Кишиневе мы сможем иметь диалог на высшем уровне, как это было 6 октября в Праге".
"Есть процесс, и международное сообщество должно оказывать содействие", - отметила Колонна.
В Молдове 1 июня ожидается проведение саммита Европейского политического сообщества.
В октябре 2022 года по итогам четырехсторонней встречи в Праге Алиева, Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, в котором Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
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