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28.04.2023 16:14

Доступный тариф для регионов от “Nar”: “Yerlim+”

“Nar” ввел новый тариф “Yerlim+” для более удобного и экономичного общения в регионах. Теперь, заплатив всего 4 маната, абоненты получат 100 минут звонков внутри страны, 300 МБ интернета и бесплатное общение в WhatsApp. Для активации тарифа необходимо получить новый номер, обратившись в центры продаж и обслуживания “Nar” в регионах.

Вы можете использовать минуты для звонков, предлагаемые тарифом “Yerlim+” из вашего региона на все направления внутри страны. Более подробную информацию о тарифе “Yerlim+” вы можете получить здесь.

Придерживаясь клиентоориентированной политики, “Nar” предоставляет тарифы, соответствующие различным потребностям, для удобного общения своих абонентов.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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