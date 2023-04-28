Иностранцы за 3 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $325 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-марте 2023 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 551,9 млн. манатов ($324,6 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", по сравнению с январем-мартом 2022 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, увеличился на 0,4%.

В январе объем проведенных операций составил 171,5 млн манатов, в феврале - 162,3 млн манатов, в марте - 218,1 млн манатов.

По итогам 2022 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 2 млрд 155,3 млн. манатов ($1 млрд 268 млн), что на 66,1% больше чем в 2021 году.

Б.Рустамбеков