Азербайджанские экоактивисты с 18:00 пятницы временно приостанавливают акцию протеста на Лачинской дороге - заявление

Азербайджанские экоактивисты с 18:00 28 апреля приостанавливают на время проведение акции протеста на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога - ИФ).

Об этом говорится в заявлении, принятом экоактивистами и молодыми волонтерами в пятницу.

В заявлении отмечается, что создание механизма пограничного контроля (установка Государственной пограничной службы Азербайджана контрольно-пропускного пункта на начале дороги Лачин-Ханкенди -ИФ) направлено на предотвращение любых провокаций за счет обеспечения прозрачности движения на дороге, законности и безопасности движения.

"Этот решительный шаг, направленный на предотвращение беззакония на территории Азербайджана, также означает, что участники акции частично достигли своих целей...Хотим сообщить, что мы, экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения к нам представителей государства, мы приняли решение временно прекратить нашу акцию с 18:00 28 апреля 2023 года", - говорится в заявлении.

Решение было принято после встречи в пятницу в административном здании специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе страны с 10 экоактивистами, проведенной по приглашению официальных лиц Азербайджана.

В ходе встречи специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что в связи с установлением 23 апреля подразделениями ГПС на суверенной территории Азербайджана контрольно-пропускного пункта, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди "возникла новая ситуация". В этой связи участникам в очередной раз было предложено приостановить акцию.

"Наши требования к командованию российского миротворческого контингента (РМК) о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещен РМК , и об обеспечении мониторинга над экологическими и иными последствиями, остаются в силе, и если эти требования не будут выполнены, мы оставляем за собой право возобновить акцию", -говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и нанесение вреда экологии.

P.Kеримов