Пилот Ferrari Шарль Леклер в пятницу показал лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана, бакинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", завоевав поул-позишн.
В первую тройку по итогам квалификации также вошли Макс Ферстаппен из Red Bull и его партнер по команде Серхио Перес.
Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1", проходящего в Баку с 28 по 30 апреля, станет известен в воскресенье.
"Королевские гонки" проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.
Р.Керимов
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